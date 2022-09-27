Хореограф группы Мишина: Туктамышева работает как большой артист

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с Елизаветой Туктамышевой над новой произвольной программой «Одиночество».
«Лиза растёт, взрослеет и становится глубже. Не знаю, как она была до меня в работе. Но сейчас она работает как большой артист или спортсмен. Для этой программы я ей скидывала видео, также фильм «Танцующая в темноте», от которого родился творческий импульс. Сейчас она настолько погружена в этот материал, что, конечно, выглядит крайне убедительно. Как артист, который попадает в обстоятельства, начинает их чувствовать и увлекает за собой зрителя, так и Лиза создаёт в этой программе особую атмосферу. Для меня она в этой программе сделала глубокий шаг в глубину понимания образа», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Елизаветой Навиславской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 сентября.
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