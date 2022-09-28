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Навиславская: Туктамышева движется в сторону стопроцентного переживания программы

Навиславская: Туктамышева движется в сторону стопроцентного переживания программы
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Хореограф, педагог Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская высказалась о проживании образов в программах, которые ставятся в фигурном катании и синхронном плавании.

В сезоне-2022/2023 Навиславская работала с Елизаветой Туктамышевой над программой «Одиночество».

«Иногда я немножко боюсь, что вешаю на них больше, чем им нужно для фигурного катания, но с другой стороны… У меня был опыт работы со сборной России по синхронному плаванию, и я спрашивала тренера Гану Максимову: «Как они должны чувствовать? Какой уровень ощущений?» Это же синхронное плавание, ты вниз головой, в воде, без воздуха. Она мне говорит – стопроцентный уровень, как у драматических артистов. Если там это возможно, то и на льду возможно. Мне кажется, что Лиза по своему пониманию, принятию материала движется как раз в эту сторону – к стопроцентному драматическому переживанию программы», – рассказала Навиславская в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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