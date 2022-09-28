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Навиславская: программа Sex Bomb от Плющенко меня практически на фантики разрывала

Навиславская: программа Sex Bomb от Плющенко меня практически на фантики разрывала
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Хореограф Елизавета Навиславская, работающая с группой Алексея Мишина, рассказала о том, какие программы в фигурном катании ей запомнились с точки зрения пластической выразительности и актёрского мастерства.

«Когда я была маленькая, программа Sex Bomb (в исполнении Евгения Плющенко. — Прим. «Чемпионата») меня практически на фантики разрывала (смеётся). Ещё была программа в парном катании у Елены Бережной и Антона Сихарулидзе – где они представали в образе попрошаек. Помню её из детства картинками. Уже много лет спустя я узнала, что тогда с фигуристами Москвиной работал педагог по актёрскому мастерству Александр Александрович Стёпин из Академии русского балета. И, когда появилась я, возникло какое-то альтернативное развитие истории. Мы делаем что-то очень похожее, как говорят тренеры», – рассказала хореограф в интервью «Чемпионату».

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