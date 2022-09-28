Евгений Плющенко: открыли взрослый сезон с моей командой и Соней Муравьёвой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко подвёл итоги контрольных прокатов сборной России, на которых дебютировала воспитанница его академии Софья Муравьёва.
Фото: Личный архив Евгения Плющенко
В своих соцсетях Плющенко выложил фото своей команды, сделанные в московской арене «Мегаспорт».
Фото: Личный архив Евгения Плющенко
Короткая программа фигуристки поставлена на композицию Proud (Tamara). Произвольная — A Time For Us (переосмысленный по-новому сюжет «Ромео и Джульетты»).
Фото: Личный архив Евгения Плющенко
«Открыли взрослый сезон контрольных прокатов с моей командой «Ангелы Плющенко» и Соней Муравьёвой! Работаем и идём дальше, как говорил мой Великий тренер А.Н. Мишин», — написал Плющенко в соцсетях.
Муравьёва – бронзовый призёр первенства России – 2022, на взрослом чемпионате страны она заняла шестое место.
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