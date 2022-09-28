Радионова: потенциал у Жилиной огромный — она уникальна в том, насколько она развита

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала о работе с фигуристкой Вероникой Жилиной.
«С Вероникой мне тоже было интересно работать. В первую очередь хочу в очередной раз отметить её потенциал. С ней было очень легко работать в том плане, что её что не попросишь сделать — какие-то флажки, затяжки, кораблики — она всё это легко делает. У неё огромная база всего, что она умеет. Хотелось, конечно, все фишки, которые она умеет делать, засунуть в программы, но у нас есть ещё обязательные элементы (улыбается), и времени в программе не так много. Но потенциал у Вероники огромный — она уникальна в том, насколько она развита. Данные очень хорошие, очень хороший прыжок, растяжка, мягкие ноги. Лепить из неё что-то большее — одно удовольствие», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Еленой Радионовой читайте на «Чемпионате» завтра, 29 сентября.
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