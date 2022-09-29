Фигуристка Радионова: у нас болельщики любят одного унизить, второго возвысить

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала об отношении к хейту со стороны болельщиков.
«Да, в фигурном катании болельщики сейчас озлобленные какие-то. Я уже не в первый раз говорю, что нужно болеть за своего любимого спортсмена, но ни в коем случае не обидеть другого. А у нас любят одного унизить, второго возвысить. Комментариев в фигурном катании много как очень хороших, так и очень плохих, к которым иногда даже не стоит серьёзно относиться.
Бывает ли страшно что-то сказать из-за хейта? Бывают моменты, когда есть какое-то своё мнение, но не всегда ты его высказываешь в люди, в прессу. Я думаю, так у многих. В кулуарах мы высказываем свои точки зрения, а в интервью, как правило, многие темы никто не затрагивает и высказывает своё мнение более лояльно», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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