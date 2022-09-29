Татьяна Навка поделилась мнением о том, когда российские спортсмены примут участие на ОИ
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду (в дуэте с Романом Костомаровым) российская фигуристка Татьяна Навка высказала мнение о том, когда российские спортсмены могут выступить на Олимпийских играх.
«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя — в 2026-м. Я верю, что это произойдёт раньше», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».
Ближайшая Олимпиада пройдёт через год в Париже (Франция). Участие в ней наших спортсменов остаётся под вопросом.
Татьяна Навка также является двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной чемпионкой России.
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