«Не понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтёров». Чемпионы претендуют на особую пенсию

В российском спорте появилась тема для дискуссии – пенсионный возраст атлетов. На недавнем заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и призёр Олимпиад фристайлист Сергей Ридзик предложили понизить возраст выхода спортсменов на пенсию. Мол, они работают с детства, тратят почти всё время на тренировки, а также подвергают риску своё здоровье.

Как несложно предположить, идея вызвала неоднозначную реакцию.

А какой у спортсменов пенсионный возраст?

Если в СССР существовала практика досрочного выхода спортсменов и их тренеров на пенсию, то после развала Союза она канула в лету. В России атлеты не имеют никаких привилегий в плане пенсионного возраста, поэтому, как и все, уходят в возрасте 60 (для женщин) и 65 лет (для мужчин). До пенсионной реформы 2019-го возраст составлял 55 и 60 лет соответственно. Что любопытно, тогда за введение изменений проголосовали почти все спортсмены в Госдуме, не голосовал лишь Вячеслав Фетисов, а Валерий Газзаев высказался против.

А сколько получают атлеты на пенсии? Вообще, пенсия у спортсменов формируется особым образом. Она состоит из страховой пенсии, которую получают все граждане России, исходя из трудового стажа и средней зарплаты, президентской стипендии и других дополнительных выплат.

Так, например, страховая пенсия спортсмена в Санкт-Петербурге, по данным на 2022 год, составляет от 7120 рублей до 18 080 в зависимости от достижений. Президентская стипендия имеет постоянный размер – 52 тысячи, её получают исключительно олимпийские чемпионы. С 2018 года президентскую стипендию стали платить и серебряным, и бронзовым призёрам Олимпиад, правда, суммы там скромнее – 24 и 18 тысяч соответственно. Плюсом могут идти разные выплаты за государственные награды и другие достижения.

«Количество матчей за сборную не связано с размером пенсии. У меня пенсия около 30 тысяч, – рассказал экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев «Матч ТВ». – Союз ветеранов помог мне с оформлением, и я получаю дополнительно 18 тысяч за звание призёра Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч от страны, от Путина. Это уже около 70 с лишним тысяч рублей – довольно приличная сумма. Но многие не знают об этих надбавках – и я не знал, случайно узнал. Это всё-таки должно быть известно спортсменам».

Евгений Ловчев Фото: РИА Новости

Что вообще предложили Ридзик и Гамова?

Сергей Ридзик и Екатерина Гамова же предложили снизить возрастную планку выхода на пенсию для спортсменов. По словам авторов идеи, для этого есть ряд причин. Первая – атлеты начинают тренироваться в раннем детстве, занимаясь без выходных и отпусков. Вторая – спорт неразрывно связан с травмами и риском для здоровья.

По сути, Ридзик и Гамова хотят для спортсменов тех же привилегий, которыми пользуются шахтёры, пожарные, медики, учителя, спасатели и другие. Всего в федеральном законе перечислена 21 категория. Каждая из этих групп людей должна иметь определённый стаж работы либо достигнуть конкретного возраста, чтобы выйти на пенсию досрочно. В законе времён СССР, например, для спортсменов были прописаны эти же условия.

«Пенсии за спортивные достижения и выслугу лет назначаются при общем стаже работы не менее 20 лет заслуженным мастерам спорта СССР и мастерам спорта СССР международного класса, состоявшим в штате команд мастеров не менее 10 лет, в том числе в сборных командах СССР, или не менее шести лет в составе сборных команд СССР», – говорилось в законе.

Глава комиссии атлетов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая отметила, что члены комиссии в целом к идее отнеслись с одобрением.

«Вопрос поддержало много присутствовавших здесь спортсменов, я разговариваю с ними. Мы как комиссия поучаствуем в том, чтобы донести его до руководства ОКР и Минспорта», – заявила Великая «Матч ТВ».

Софья Великая Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На самом деле, предложение об изменении пенсионного возраста для спортсменов не новое. Этот вопрос время от времени выносится на обсуждение. Так, например, в 2015 году Татьяна Навка говорила о необходимости снижения возраста выхода на пенсию до 35-40 лет. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, поддержавший идею Ридзика и Гамовой, пояснил, что сейчас предполагается снизить пенсионный возраст спортсменов до 40-45 лет.

Как на идею отреагировали сами спортсмены?

Правда, вне комиссии атлетов ОКР мнения о том, стоит снижать пенсионный возраст для спортсменов или нет, разделились.

«В балете пенсия с 35 лет, что, в общем-то, правильно, – пояснила Татьяна Навка «Р-Спорту». – Есть определённый возраст, после которого физиологически тело по-другому отзывается на все проблемы, нежели в 20 лет. На мой взгляд, у спортсменов пенсия тоже должна наступать после 35 лет. Самый крайний срок – 40 лет. Определённо после 35 лет организм начинает чувствовать те травмы, которые получены на протяжении карьеры. Тема реабилитации после спорта очень важна. Сколько инвалидов, сколько травмированных и искалеченных спортом высоких достижений! Я бы подняла проблему пенсионного возраста спортсменов».

«Я очень положительно отношусь к этой инициативе, потому что спортсмены не жалеют здоровья и сил, – высказалась глава ВФХГ Ирина Винер. – Настоящие спортсмены, которые показывают высокие результаты, которые поднимают российский флаг на международных соревнованиях. Они «не жалея живота своего» добиваются результатов не только для себя, но и для всей страны! Поэтому, когда они заканчивают свою спортивную карьеру, у них возникают некоторые проблемы со здоровьем. То, что сейчас возник вопрос по уменьшению пенсионного возраста, – это совершено правильно! Поэтому понижение пенсионного возраста было бы хорошим решением. До какого возраста понижать? Само понижение было бы уже большим достижением».

Но были и те, кто совершенно не оценил идею о понижении пенсионного возраста. Главным рупором, выступающим против, стал олимпийский чемпион Александр Легков. Он даже успел серьёзно поругаться с Сергеем Ридзиком.

Александр Легков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я не очень понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтёров, учителей, врачей и представителей других профессий, – заявил Легков. – Мы и так имеем очень заметную поддержку от государства. Многие спортсмены — военнослужащие и получают пенсию за выслугу лет. Есть гранты от Фонда поддержки олимпийцев России, есть льготная возможность получить второе образование. Можно пойти работать тренером, спортивным функционером или развиваться в другой области. Разве это плохие условия?

Спорт закончился – забыл про победы и пошёл дальше. Все эти титулы – твой багаж, как суперсила или дополнительная жизнь в компьютерной игре. Выиграл что-то – красавчик, тебе это в жизни только поможет. Но поможет, если ты будешь это правильно использовать, а не сидеть и ждать, что раз ты олимпийский чемпион, то тебе все должны. Снимай с шеи медаль и работай. Никто тебе ничего не должен!»

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Аналогичное мнение высказал и тренер сборной России по лыжам Егор Сорин.

«Я против этого. Все должны быть в равных условиях. Чем атлеты отличаются от людей, которые работают на заводе? Я вот бывший спортсмен и не чувствую, что мне нужно выйти на пенсию раньше. Поэтому не вижу в этом необходимости. Возможно, те, кто предлагал, чувствуют, что им это надо. Но по крайней мере я не хочу уходить на пенсию раньше положенного», — сказал Сорин «Матч ТВ».

Пока непонятно, пройдёт ли идея о снижении пенсионного возраста дальше и будут ли приняты какие-то изменения. Но очевидно, что сейчас этой темой атлеты озаботились более серьёзно, чем раньше.