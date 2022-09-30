Трансляции контрольных прокатов по рейтингу обошли футбольный матч сборной России

Рейтинги трансляций женских коротких и произвольных программ в рамках контрольных прокатов фигуристов сборной России оказались выше, чем у товарищеского матча сборной России по футболу с командой Кыргызстана, согласно данным компании Mediascope.

Рейтинг коротких программ среди аудитории 4+ по стране составил 2%, произвольных — 1,4%, матча Кыргызстан — Россия — 0,7%.

Сборная России обыграла Кыргызстан со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.