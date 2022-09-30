Навка — о словах Баха: очередной шантаж, чтобы вовлечь и детей в политику. Отвратительно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине.



«Слова Баха ещё раз показывают, что эти люди втягивают спорт в политику. Это недостойно уровня этих людей! Очередной шантаж, чтобы вовлечь и детей в политику — поставить их перед выбором. Отвратительно.



Тарасова сказала, что МОК призывает российских спортсменов к предательству? Абсолютно правильная формулировка, я с ней согласна. Однозначно!» – сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В таких олимпийских видах спорта, как спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание и другие, выступают в том числе несовершеннолетние спортсмены.