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Навка — о словах Баха: очередной шантаж, чтобы вовлечь и детей в политику. Отвратительно

Навка — о словах Баха: очередной шантаж, чтобы вовлечь и детей в политику. Отвратительно
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине.

«Слова Баха ещё раз показывают, что эти люди втягивают спорт в политику. Это недостойно уровня этих людей! Очередной шантаж, чтобы вовлечь и детей в политику — поставить их перед выбором. Отвратительно.

Тарасова сказала, что МОК призывает российских спортсменов к предательству? Абсолютно правильная формулировка, я с ней согласна. Однозначно!» – сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В таких олимпийских видах спорта, как спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание и другие, выступают в том числе несовершеннолетние спортсмены.

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