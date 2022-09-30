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Глава МОК призвал вернуть на международные старты россиян, дистанцировавшихся от СВО

Глава МОК призвал вернуть на международные старты россиян, дистанцировавшихся от СВО
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.

«Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) точно была начата не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают конфликт, к участию в соревнованиях. Но это непросто», – приводит слова Баха Corriere della Sera.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.

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