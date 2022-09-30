Глава МОК призвал вернуть на международные старты россиян, дистанцировавшихся от СВО

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.
«Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) точно была начата не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают конфликт, к участию в соревнованиях. Но это непросто», – приводит слова Баха Corriere della Sera.
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.
- 30 сентября 2022
-
20:46
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
19:49
-
19:45
-
19:33
-
19:16
-
19:06
-
18:54
-
18:32
-
18:23
-
18:11
-
17:11
-
16:36
-
15:54
-
15:35
-
15:11
-
14:44
-
14:36
-
14:31
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
08:00
-
07:36
-
02:40
-
00:04
- 29 сентября 2022
-
23:11
-
22:50
-
22:02
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
20:30