Глава МОК призвал вернуть на международные старты россиян, дистанцировавшихся от СВО

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.

«Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) точно была начата не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают конфликт, к участию в соревнованиях. Но это непросто», – приводит слова Баха Corriere della Sera.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.