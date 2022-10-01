Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова отреагировала на информацию о переходе Трусовой от Тутберидзе к Соколовской

Тарасова отреагировала на информацию о переходе Трусовой от Тутберидзе к Соколовской
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию СМИ о переходе серебряного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

В группе Соколовской тренируется молодой человек Александры — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, а также серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин. Из девушек в этой команде только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.

«Тему любви трогать не надо. Вы же знаете, что Трусова дружит с Кондратюком. Поживём и увидим.

Мы знаем, какие результаты были у Этери Георгиевны — как она поднялась. Теперь будем ждать, какие результаты будут дальше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Трусова расцвела и обрела компоненты. Русская ракета покорила новой короткой программой Трусова расцвела и обрела компоненты. Русская ракета покорила новой короткой программой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022