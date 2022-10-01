Тарасова отреагировала на информацию о переходе Трусовой от Тутберидзе к Соколовской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию СМИ о переходе серебряного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

В группе Соколовской тренируется молодой человек Александры — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, а также серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин. Из девушек в этой команде только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.

«Тему любви трогать не надо. Вы же знаете, что Трусова дружит с Кондратюком. Поживём и увидим.



Мы знаем, какие результаты были у Этери Георгиевны — как она поднялась. Теперь будем ждать, какие результаты будут дальше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.