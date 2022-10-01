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Стала известна причина ухода Трусовой от Тутберидзе

Стала известна причина ухода Трусовой от Тутберидзе
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Источник «РИА Новости Спорт», сообщивший о переходе фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской, назвал причину принятого спортсменкой решения.

По информации источника, Трусову перестал устраивать тяжёлый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по мнению фигуристки, у неё обостряются травмы. Напомним, на контрольных прокатах сборной России неделю назад Трусова снялась с произвольной программы из-за травмы спины.

В группе Соколовской тренируется молодой человек Александры — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, а также серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин. Из девушек в этой команде только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.

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Источник: Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе
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