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Источник: Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе

Источник: Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Трусова уже не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ещё в конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

В группе Соколовской тренируется молодой человек Александры — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, а также серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин. Из девушек в этой команде только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.

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