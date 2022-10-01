Туктамышева — о выступлении на «Омск Арене»: рада, что имела честь открыть эту арену

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на открытии «Омск Арены».

Перед матчем «Авангарда» с «Сибирью» Туктамышева выступила с показательным номером в образе Царевны-лебедь. Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

«На самом деле это была не моя задумка. Это придумали организаторы. Очень неожиданная идея, с такими красивыми декорациями, под картины Врубеля. Потрясающе! И вдохновлялись мы тоже картиной Врубеля, когда он описывал свою принцессу-лебедя. Эта вся история меня очень воодушевляла. Приятно было кататься, особенно на таком прекрасном новом стадионе. Классная раздевалка, арена. И столько людей пришло посмотреть — я понимаю, что они пришли на матч. Но в любом случае был аншлаг, и в такой атмосфере очень классно кататься. Поддержка была суперская.

Говорите, 12 тысяч болельщиков? Ну, представляете! На самом деле таких стадионов в фигурном катании не так много. Да, волнительно слегка выступать, потому что ты ощущаешь, что мероприятие масштабно. Но я рада, что меня пригласили, что я имела честь открыть эту арену. Мне очень понравилось!» — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».