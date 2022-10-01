«Авангард» открыл новый стадион тяжелейшей победой! «Ястребам» помог большой конфуз

Омичи не могли забить больше 39 минут, но затем жизнь подтвердила, что дома и стены помогают.

То, чего так долго ждали в одном из самых хоккейных городов России, случилось. Омск встретил «Авангард» после четырёхлетней разлуки и распахнул для широкой публики двери нового стадиона — 12-тысячной «G-Drive Арены».

Предстартовое шоу, хотя и отличалось масштабами, по замыслу напомнило типичную церемонию открытия Олимпиад. Организаторы постарались использовать всё пространство, не занятое зрителями: актёры-фигуристы разыгрывали сцены из повседневной жизни города, а в качестве декораций к ним из-под купола периодически спускались дополнительные объекты — например, макеты местных зданий. Что-то, впрочем, так и осталось над площадкой — в частности, фигура размахивающего крыльями ястреба.

В официальной части открытия участие приняли несколько чиновников, в том числе президент ФХР Владислав Третьяк. Правда, как показалось, более значимую роль в церемонии сыграли новосибирские болельщики: немногочисленная группа сумела классическим скандированием «Сибирь» перекричать не только одного из выступавших, но и порой заглушала звуки всего остального стадиона.

Через 18 секунд после стартового вбрасывания новосибирцам пришлось смолкнуть от тревоги: судьи выписали малый штраф Антону Шенфельду. «Авангард», словно привыкая к новой обстановке, не смог даже закрепиться в чужой зоне. Аккурат в середине периода настала очередь «Сибири» играть в большинстве. Гости оказались более хладнокровными и добились успеха за 24 секунды: Тревор Мёрфи сделал голевым первый же бросок своей команды в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Досада заставила «ястребов» пойти на абордаж, однако несколько атак, последовавших друг за другом, ни к чему не привели, и омичи свернули активность. Следующий реальный шанс изменить положение дел представился «Авангарду» незадолго до перерыва. Хозяева на два десятка секунд оказались впятером против троих соперников — и снова из этого ничего не вышло.

«Авангард» одержал тяжелейшую победу Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Начало второй двадцатиминутки осталось за командой Андрея Мартемьянова. Люди в белом соорудили несколько добротных атак. Одна из них едва не завершилась курьёзом: Александр Шаров попытался повторить приём Никиты Камалова из СКА и с отрицательного угла проверил на прочность шлем Василия Демченко.

Ответить от имени всего «Авангарда» попытался один человек. Сергей Толчинский сперва завершил стремительный проход по левому флангу броском в штангу с неудобной руки, а затем прорвался к воротам через троих соперников. Но забила всё равно «Сибирь». Денис Голубев подсуетился на пятаке и успел эффектно отпраздновать взятие ворот. Позднее выяснилось, что торжествующий танец не имел смысла: тренеры «Авангарда» углядели офсайд и своевременно указали арбитрам на их ошибку.

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Локальная победа могла придать омичам отличный импульс. Вместо этого они ушли в откат и рисковали пропустить ещё. «Сибирь» здорово провела большинство, но не забила и заработала удаление. Новой возможностью «Авангард» воспользовался по-новому: вместо эстетских передач хозяева упорно грузили шайбу на пятак. После очередного «налёта» ею завладел Алексей Береглазов. Защитник зарядил, не придумывая лишнего, и сравнял счёт — 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В третьем периоде «Авангард» добавил в энергии и скорости, при этом не демонстрируя особой изобретательности на чужой половине площадки. Один из контрвыпадов «Сибири» выглядел более внушительно, но к результату не привёл. В этой же атаке новосибирцы схлопотали удаление, а дальше омичам помог случай. После передачи Рида Буше шайба попала в конёк защитнику «Сибири» и предательски для Антона Красоткина изменила направление, заскочив ему за спину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Окрылённые поддержкой оживших болельщиков «ястребы» сохранили преимущество. Они начинают новый этап в своей истории с натужной победы – 2:1. Ещё один статистический итог первого большого дня в истории «G-Drive-Арены» — зрительский: чуть более 200 кресел остались свободными.