Рудковская — о Трусовой: не знаю, когда ещё кто-то сможет выполнить такой контент

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская высказалась на тему возможного перехода российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

«Зная хорошо Сашу, работая с ней на многих наших шоу, общаясь с ней, когда она тренировалась у Евгения (Плющенко. — Прим. «Чемпионата»), могу сказать одно, что она уникальная спортсменка — бриллиант, который так и не получил свою золотую олимпийскую заслуженную огранку Пекина!

Век спортсмена недолгий (хотя есть и исключения из правил), выйдя на пик своей формы и сделав свои заветные пять четверных, она получила лишь серебро. Не знаю, когда ещё кто-то, кроме неё, сможет у девочек выполнить такой контент. Но я знаю одно — она это сделала не на местечковых соревнованиях, а на Олимпийских играх — на главных стартах для любого спортсмена. Выполнила свой максимум! Это выдающийся результат, наработанный титаническим каждодневным трудом, в совокупности с большим прыжковым талантом и уникальной физикой!

Удачи тебе, дорогая Саша! Твой девиз всегда был — «Невозможное возможно», как слова в той небезызвестной всем песне, в которую мы когда-то с Димой Биланом поверили. Буду счастлива увидеть тебя на пьедестале на следующих Олимпийских играх, даст бог, мы на них всё-таки как-то доедем», — написала Рудковская в телеграм-канале.

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