Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал переход Александры Трусовой к Соколовской
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал переход подопечной Александры Трусовой в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской.
«У меня есть любимая фраза, которую мой отец любит говорить: «Так и жили: губы красили, а попу не мыли». Что это подразумевает? Надо искать в себе проблемы, а не в тренерах и не в командах. Саша была у Плющенко, потом вернулась к Этери, теперь переходит к Соколовской. Ну что можно сказать… Удачи. Я желаю ей только удачи! Но пока она не поймёт, что нужно взрослым людям задумываться, понимать, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, — она ничего не достигнет», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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