Трусова всё-таки предала Тутберидзе. Зачем было ставить программы в «Хрустальном»?

Обычно Александра Трусова наводит суету в мае: в 2020-м она сенсационно ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а через год, на старте предолимпийского межсезонья, вернулась в «Хрустальный».

Теперь информационная бомба разорвалась в самом начале октября: что удивительно — уже после контрольных прокатов, на которые фигуристка приехала под руководством штаба Этери Георгиевны. Новое же пристанище Саша нашла в ЦСКА у Светланы Соколовской — там же тренируется её бойфренд Марк Кондратюк.

Глупо ломаться ради внутренних стартов

В общем и целом сам факт перехода довольно логичен, и не только из-за уже упоминавшегося Кондратюка. Постолимпийский сезон в принципе создан для экспериментов, будь то тренерский переход, кардинальная смена имиджа или разучивание суперсложного прыжка, который до тебя никто не исполнял.

Ну а постолимпийский сезон-2022/2023 — тем более. Международные соревнования закрыты для российских фигуристов: никто не добавит в копилку ни титул чемпиона мира, ни медаль чемпиона Европы, ни даже победителя финала Гран-при. А попасть в тройку на «Волжском пируэте» Трусова сможет и в полубоевой форме, даже если выведет себя на лёд сама.

Ещё в предыдущем олимпийском цикле складывалось впечатление, что Саше и не нужен тренер в полном смысле этого слова. Она уходила к Плющенко, так как не могла обрести стабильности у Тутберидзе: падала с квадов и проигрывала одногруппницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе и Александра Трусова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У нового наставника история повторилась: на чемпионате мира Трусова провалила короткую программу и взяла бронзу, уступив не только Щербаковой, но и Елизавете Туктамышевой. Во время второго пришествия в «Хрустальный» Александра покорила-таки «пятиквадку» на Олимпиаде, но падение с тройного акселя в первом виде соревнований стоило ей заветного золота.

Отличное объяснение вытекает и из инсайдерской причины нового трансфера: по информации «РИА Новости Спорт», Трусову перестал устраивать тяжёлый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по мнению фигуристки, у неё обостряются травмы.

На контрольных прокатах Саша выступала с травмой спины, из-за которой пришлось сняться с произвольной программы. А Соколовская в то же время весьма удачно и бережно подвела к прокатам Софью Самоделкину, которая залечивала серьёзную травму ноги. Да и вообще, 15-летняя Соня — отличная спарринг-партнёрша для Трусовой. А ещё есть квадмены Кондратюк и Александр Самарин — поэтому Русская ракета и её четверные будут оставаться в тонусе.

Всё объяснимо и понятно: в группе Тутберидзе не изменят принципам и не снизят для травмированной Трусовой нагрузку, а в ЦСКА она сможет выступать в своё удовольствие, пока не намечается рубки за международные титулы. Ломаться ради Гран-при России действительно глупо. А что будет через четыре года, никто не знает. Но чем чёрт не шутит? Вдруг Россию допустят к Милану-2026, а Саша сможет восстановиться?

В этом трансфере фигуристку не оправдывает только одно, как бы это смешно ни звучало.

Она предала Тутберидзе

Все предыдущие переходы Саша оформляла чин по чину: после завершения сезона в специально отведённое трансферное окно, а во второй раз даже с пресс-релизом, где всё было расставлено по полочкам и официально прокомментировано во избежание недомолвок.

Да и с программами всё было чётко: «Апассионату» и «Ромео и Джульетту» в «Ангелах Плющенко» поставил Сергей Розанов, олимпийские «Фриду» и «Круэллу» — Даниил Глейхенгауз. Поэтому над словами главы «Самбо-70» Рената Лайшева про предательство оставалось только посмеяться.

А в этот раз Трусова поступила похуже, чем Алёна Косторная — та, летом 2020-го раскритиковав программы Глейхенгауза, сбежала к Плющенко посреди межсезонья. Саша успела даже показать лиричную короткую программу в стильном изумрудном платье, положительно выбивающемся из привычных творений Ольги Рябенко. И вдруг – такой поворот!

Цветы для Тутберидзе при уходе давно стали мемом и поросли травой, а относиться к наставнице и её неоднозначному характеру можно по-разному. Но пока мы не знаем подробностей, поступок Саши выглядит банально невежливым, и это не может не расстраивать.