Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов официально стали мужем и женой.
Фото: из личного архива Синициной
Фото: из личного архива Синициной
Фото: из личного архива Синициной
Никита сделал предложение Виктории 22 мая, когда пара была в отпуске. В июне же фигуристы сообщили о помолвке.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину сезона.
Видео: Фрагмент бракосочетания Виктории Синициной и Никиты Кацалапова:
- 2 октября 2022
-
18:00
-
17:51
-
17:10
-
14:55
-
13:37
-
13:15
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:45
-
10:05
- 1 октября 2022
-
23:27
-
23:05
-
22:53
-
22:17
-
21:35
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:30
-
18:52
-
12:58
-
12:13
- 30 сентября 2022
-
23:25
-
21:15
-
21:06
-
20:20
-
19:49
-
19:10
-
17:26
-
12:54
-
12:06