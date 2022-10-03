«Просто 20 сегодня». Елизавета Худайбердиева выложила фото в свой день рождения

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную в день рождения. Вчера, 2 октября, Худайбердиевой исполнилось 20 лет.
«Просто 20 сегодня», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой
В феврале 2022 года Елизавета Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром стала призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.
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