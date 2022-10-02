«Любовь — это когда тебя хотят». Яркий роман фигуристки и продюсера Первого канала

Худайбердиева с первого взгляда покорила Благова и вышла за него замуж. В свои 20 лет она уверена, что точно нашла вторую половинку.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева впервые отмечает день рождения в статусе любимой и любящей супруги. К 20 годам она успела добиться не только заметных успехов в танцах на льду, но и выйти замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова. И сделать это, между прочим, в олимпийском сезоне, когда, казалось, вся личная жизнь у спортсменов отошла на второй план из-за ожесточённой борьбы за путёвки в Пекин.

Но Лиза успешно совместила отношения с карьерой. Их танцевальный дуэт с Егором Базиным выиграл бронзу чемпионата России и получил почётное первое место в запасе олимпийской команды. К Играм они готовились наравне с основным составом, и всё это время Лиза терпела разлуку с бойфрендом.

Однако все испытания сделали чувства Лизы и Кирилла крепче, ярче и глубже. Сейчас они счастливы в браке, поддерживают друг друга и не перестают признаваться в бесконечной любви.

«Моё всё»

Елизавета Худайбердиева пленила сердце Кирилла Благова ещё в финале Гран-при-2019, который проходил в Турине. Продюсер Первого канала сразу обратил внимание на эффектную брюнетку, но возможность познакомиться с ней представилась значительно позже и уже на других соревнованиях. Девушка его не разочаровала: выяснилось, что Лиза не только красавица-спортсменка, но и интересная неординарная личность. Упускать такую нельзя ни в коем случае.

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

«Просто богиня, мне очень повезло. Я в восторге от Лизы. Первый раз увидел её в Турине в финале Гран-при, познакомились на других стартах. Я сказал ей после выступления: «Ты прекрасна». Она ответила: «Я знаю», — рассказывал Благов в соцсетях.

Кирилл тоже очень понравился Лизе, но предавать огласке их отношения она не спешила и как могла берегла личное счастье от любопытных взоров публики. Впрочем, догадливые поклонники сами поняли, что между Благовым и фигуристкой что-то происходит: слишком уж часто её фото замелькали в его соцсетях весной 2021-го. И всё же никаких комментариев влюблённая пара о себе не давала. Лишь в июле тайное наконец-то стало явным. Лиза опубликовала на странице в соцсети нежный ролик с Кириллом и подписала: «Моё всё», украсив фразу эмодзи в виде сердечка. Благов же оставил многозначительный комментарий: «Моя королева».

Рассекретив отношения с избранником, Лиза с удовольствием начала делиться в соцсетях счастливыми моментами личной жизни. Девушка выставляла романтичные фотографии, дополняя их мудрыми цитатами о любви. А большая разница в возрасте с Кириллом (Благов старше Худайбердиевой на 15 лет) ей ничуть не мешала. Она рано повзрослела, взяв ответственность за спортивное будущее в подростковые годы. Цифры в паспорте для неё давно ничего не значат: гораздо важнее духовное родство и внутренняя связь с человеком.

Лиза верила: Кирилл — её истинная вторая половинка.

Предложение руки и сердца вместо путёвки на Олимпиаду

В олимпийском сезоне Благов старался максимально поддерживать Лизу и ездить вместе с ней на турниры. Тем более между тренировками и постоянными стартами оставалось не так-то много времени для любви.

Невозможность постоянно быть вместе в итоге повысила ценность их отношений и перевела на более высокий уровень. Пока Лиза с Егором Базиным переживали, что немного уступили на чемпионате России Диане Дэвис и Глебу Смолкину, судьба в лице Благова приготовила ей более приятный подарок, чем путёвка в Пекин. Молодой человек сделал девушке предложение, и она, конечно же, согласилась. А радостную весть о грядущем замужестве сообщила необычным способом: опубликовала в соцсетях фотографию колечка на безымянном пальце и невинно поинтересовалась у подписчиков: «Как вам новый маникюр?»

Эту публикацию Лизы Благов репостнул к себе на страницу и подписал: «Она сказала да». Вскоре в аккаунтах обоих появились и одинаковые фотографии со дня помолвки. В комментариях заключили: смотрятся ребята великолепно!

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Но, прежде чем скрепить себя узами брака, Лизе и Кириллу пришлось пережить долгую разлуку из-за олимпийских сборов. Худайбердиева и Базин так и не поехали в Пекин, но тренировались так же усердно, как и основной состав сборной. Они готовились в любой момент заменить неожиданно выбывших танцоров. Тот период вдали от любимой Благов вспоминает как самоё тяжёлое испытание и надеется, что больше такого не повторится.

Скромная свадьба и любовь «до последней капельки сгущёнки на тарелке»

Свадьба известной фигуристки и продюсера, вопреки ожиданиям, прошла скромно. Молодые люди решили не откладывать скрепление брачных уз в долгий ящик и в конце февраля отправились в один из столичных загсов. В честь знаменательного события Лиза надела лаконичное, но весьма сексуальное белое платье из струящейся ткани с глубоким декольте и дополнила наряд очаровательным букетом из белых и фиолетовых цветов.

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

После официальной части в загсе пара отметила старт нового совместного жизненного этапа в уютном ресторанчике на Патриарших прудах. А спустя несколько дней Лиза разместила в соцсетях свадебные фото и написала короткий, но максимально глубокий пост: «Лучший выбор в моей жизни».

В апреле влюблённые отпраздновали ещё одну важную дату: год отношений. За этот краткий период они настолько сроднились, что не представляют, как раньше существовали раздельно. Лиза даже призналась в соцсетях, что никогда не испытывала раньше таких сильных чувств и не подозревала, что способна так искренне и горячо кого-то полюбить.

«Как круто просыпаться рядом с тобой, готовить сырники из топлёного творога и видеть абсолютное счастье в твоих глазах, до последней капельки сгущёнки на тарелке. Но всё равно не так круто, как чувствовать твою любовь, как ощущать себя нужной и важной, когда ты просыпаешься со мной в 4:50, чтобы отвезти меня на тренировку. Быть твоей поддержкой и заботушкой, гладить по голове и варить кисель, когда ты заболел», — разоткровенничалась Худайбердиева в день рождения Благова.

Блаженство в медовый месяц и повседневная романтика

На самом деле февральское бракосочетание Лизы и Кирилла должно было стать лишь прелюдией к полноценной свадьбе для родственников и друзей. Однако второго торжества у ребят замечено не было, зато они устроили великолепный медовый месяц в межсезонье.

Для романтической поездки молодожёны выбрали солнечное побережье Турции, где Лиза смогла вдоволь пощеголять в обширной коллекции купальников и продемонстрировать роскошную фигуру. Вся мужская половина курорта наверняка обзавидовалась счастливчику, завоевавшему сердце красотки. А новоиспечённые муж и жена не обращали ни на кого внимания, наслаждались обществом друг друга, купались, загорали и превращали ужины в незабываемые свидания.

Елизавета Худайбердиева Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Вернувшись в Москву и приступив к тренировкам, Лиза долго ностальгировала по блаженным денькам с любимым на море. Но семейные будни сейчас приносят фигуристке не меньше радости, чем вихрь эмоций в начале романа. С Кириллом они успешно хранят пламя любви, и кажется, их сердца ни капли не остыли от повседневных забот.

«Любовь — это когда лишний раз до тебя хотят дотронуться. Придвигаются поближе за столом, кладут свою ладонь на твою, зовут к себе, чтобы приобнять, заводят непослушную прядь тебе за ушко. Когда вдыхают аромат твоих волос с наслаждением, целуют просто так в щёчку, проходя мимо, держат за руку, переходя дорогу с тобой и просто гуляя по улице, притягивают к себе, чтобы сфотографироваться вместе. Любовь — это когда тебя хотят.

Трогать, ощущать, слушать. Это невозможно изобразить, сыграть, если этого нет. Поэтому Станиславский тысячу раз прав, ответив на вопрос, что такое любовь: «Хотеть касаться», — поделилась Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Похоже, некогда мгновенно охватившая Лизу и Кирилла страсть уверенно перетекает в зрелую любовь, а их молодой союз имеет все шансы пережить любые невзгоды.