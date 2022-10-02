Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Как фигуристка Елизавета Худайбердиева стала встречаться с продюсером Первого Кириллом Благовым и вышла за него замуж

«Любовь — это когда тебя хотят». Яркий роман фигуристки и продюсера Первого канала
Дарья Кирюхина
Елизавета Худайбердиева
Комментарии
Худайбердиева с первого взгляда покорила Благова и вышла за него замуж. В свои 20 лет она уверена, что точно нашла вторую половинку.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева впервые отмечает день рождения в статусе любимой и любящей супруги. К 20 годам она успела добиться не только заметных успехов в танцах на льду, но и выйти замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова. И сделать это, между прочим, в олимпийском сезоне, когда, казалось, вся личная жизнь у спортсменов отошла на второй план из-за ожесточённой борьбы за путёвки в Пекин.

Но Лиза успешно совместила отношения с карьерой. Их танцевальный дуэт с Егором Базиным выиграл бронзу чемпионата России и получил почётное первое место в запасе олимпийской команды. К Играм они готовились наравне с основным составом, и всё это время Лиза терпела разлуку с бойфрендом.

Однако все испытания сделали чувства Лизы и Кирилла крепче, ярче и глубже. Сейчас они счастливы в браке, поддерживают друг друга и не перестают признаваться в бесконечной любви.

«Моё всё»

Елизавета Худайбердиева пленила сердце Кирилла Благова ещё в финале Гран-при-2019, который проходил в Турине. Продюсер Первого канала сразу обратил внимание на эффектную брюнетку, но возможность познакомиться с ней представилась значительно позже и уже на других соревнованиях. Девушка его не разочаровала: выяснилось, что Лиза не только красавица-спортсменка, но и интересная неординарная личность. Упускать такую нельзя ни в коем случае.

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

«Просто богиня, мне очень повезло. Я в восторге от Лизы. Первый раз увидел её в Турине в финале Гран-при, познакомились на других стартах. Я сказал ей после выступления: «Ты прекрасна». Она ответила: «Я знаю», — рассказывал Благов в соцсетях.

Кирилл тоже очень понравился Лизе, но предавать огласке их отношения она не спешила и как могла берегла личное счастье от любопытных взоров публики. Впрочем, догадливые поклонники сами поняли, что между Благовым и фигуристкой что-то происходит: слишком уж часто её фото замелькали в его соцсетях весной 2021-го. И всё же никаких комментариев влюблённая пара о себе не давала. Лишь в июле тайное наконец-то стало явным. Лиза опубликовала на странице в соцсети нежный ролик с Кириллом и подписала: «Моё всё», украсив фразу эмодзи в виде сердечка. Благов же оставил многозначительный комментарий: «Моя королева».

Рассекретив отношения с избранником, Лиза с удовольствием начала делиться в соцсетях счастливыми моментами личной жизни. Девушка выставляла романтичные фотографии, дополняя их мудрыми цитатами о любви. А большая разница в возрасте с Кириллом (Благов старше Худайбердиевой на 15 лет) ей ничуть не мешала. Она рано повзрослела, взяв ответственность за спортивное будущее в подростковые годы. Цифры в паспорте для неё давно ничего не значат: гораздо важнее духовное родство и внутренняя связь с человеком.

Лиза верила: Кирилл — её истинная вторая половинка.

«На чемпионате России была злость». Большой разговор с Худайбердиевой и Базиным «На чемпионате России была злость». Большой разговор с Худайбердиевой и Базиным

Предложение руки и сердца вместо путёвки на Олимпиаду

В олимпийском сезоне Благов старался максимально поддерживать Лизу и ездить вместе с ней на турниры. Тем более между тренировками и постоянными стартами оставалось не так-то много времени для любви.

Невозможность постоянно быть вместе в итоге повысила ценность их отношений и перевела на более высокий уровень. Пока Лиза с Егором Базиным переживали, что немного уступили на чемпионате России Диане Дэвис и Глебу Смолкину, судьба в лице Благова приготовила ей более приятный подарок, чем путёвка в Пекин. Молодой человек сделал девушке предложение, и она, конечно же, согласилась. А радостную весть о грядущем замужестве сообщила необычным способом: опубликовала в соцсетях фотографию колечка на безымянном пальце и невинно поинтересовалась у подписчиков: «Как вам новый маникюр?»

Эту публикацию Лизы Благов репостнул к себе на страницу и подписал: «Она сказала да». Вскоре в аккаунтах обоих появились и одинаковые фотографии со дня помолвки. В комментариях заключили: смотрятся ребята великолепно!

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Но, прежде чем скрепить себя узами брака, Лизе и Кириллу пришлось пережить долгую разлуку из-за олимпийских сборов. Худайбердиева и Базин так и не поехали в Пекин, но тренировались так же усердно, как и основной состав сборной. Они готовились в любой момент заменить неожиданно выбывших танцоров. Тот период вдали от любимой Благов вспоминает как самоё тяжёлое испытание и надеется, что больше такого не повторится.

«Да, мы блатные». Как дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди «Да, мы блатные». Как дочь Этери Тутберидзе прорвалась на Олимпиаду без очереди

Скромная свадьба и любовь «до последней капельки сгущёнки на тарелке»

Свадьба известной фигуристки и продюсера, вопреки ожиданиям, прошла скромно. Молодые люди решили не откладывать скрепление брачных уз в долгий ящик и в конце февраля отправились в один из столичных загсов. В честь знаменательного события Лиза надела лаконичное, но весьма сексуальное белое платье из струящейся ткани с глубоким декольте и дополнила наряд очаровательным букетом из белых и фиолетовых цветов.

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

После официальной части в загсе пара отметила старт нового совместного жизненного этапа в уютном ресторанчике на Патриарших прудах. А спустя несколько дней Лиза разместила в соцсетях свадебные фото и написала короткий, но максимально глубокий пост: «Лучший выбор в моей жизни».

В апреле влюблённые отпраздновали ещё одну важную дату: год отношений. За этот краткий период они настолько сроднились, что не представляют, как раньше существовали раздельно. Лиза даже призналась в соцсетях, что никогда не испытывала раньше таких сильных чувств и не подозревала, что способна так искренне и горячо кого-то полюбить.

«Как круто просыпаться рядом с тобой, готовить сырники из топлёного творога и видеть абсолютное счастье в твоих глазах, до последней капельки сгущёнки на тарелке. Но всё равно не так круто, как чувствовать твою любовь, как ощущать себя нужной и важной, когда ты просыпаешься со мной в 4:50, чтобы отвезти меня на тренировку. Быть твоей поддержкой и заботушкой, гладить по голове и варить кисель, когда ты заболел», — разоткровенничалась Худайбердиева в день рождения Благова.

«Лучший выбор в моей жизни». Известная российская фигуристка вышла замуж «Лучший выбор в моей жизни». Известная российская фигуристка вышла замуж

Блаженство в медовый месяц и повседневная романтика

На самом деле февральское бракосочетание Лизы и Кирилла должно было стать лишь прелюдией к полноценной свадьбе для родственников и друзей. Однако второго торжества у ребят замечено не было, зато они устроили великолепный медовый месяц в межсезонье.

Для романтической поездки молодожёны выбрали солнечное побережье Турции, где Лиза смогла вдоволь пощеголять в обширной коллекции купальников и продемонстрировать роскошную фигуру. Вся мужская половина курорта наверняка обзавидовалась счастливчику, завоевавшему сердце красотки. А новоиспечённые муж и жена не обращали ни на кого внимания, наслаждались обществом друг друга, купались, загорали и превращали ужины в незабываемые свидания.

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева

Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Вернувшись в Москву и приступив к тренировкам, Лиза долго ностальгировала по блаженным денькам с любимым на море. Но семейные будни сейчас приносят фигуристке не меньше радости, чем вихрь эмоций в начале романа. С Кириллом они успешно хранят пламя любви, и кажется, их сердца ни капли не остыли от повседневных забот.

«Любовь — это когда лишний раз до тебя хотят дотронуться. Придвигаются поближе за столом, кладут свою ладонь на твою, зовут к себе, чтобы приобнять, заводят непослушную прядь тебе за ушко. Когда вдыхают аромат твоих волос с наслаждением, целуют просто так в щёчку, проходя мимо, держат за руку, переходя дорогу с тобой и просто гуляя по улице, притягивают к себе, чтобы сфотографироваться вместе. Любовь — это когда тебя хотят.

Трогать, ощущать, слушать. Это невозможно изобразить, сыграть, если этого нет. Поэтому Станиславский тысячу раз прав, ответив на вопрос, что такое любовь: «Хотеть касаться», — поделилась Худайбердиева в своём телеграм-канале.

Похоже, некогда мгновенно охватившая Лизу и Кирилла страсть уверенно перетекает в зрелую любовь, а их молодой союз имеет все шансы пережить любые невзгоды.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022