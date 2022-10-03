Плющенко рассказал, как воспринял, что Малинин, исполнивший четверной аксель, — американец

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в сентябре в ходе произвольной программы на турнире серии «Челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
По словам Плющенко, он не расстроился, что это сделал американец.
«Я, наоборот, радуюсь, что это парень первым сделал. Надо не завидовать, а радоваться жизни. Чего мне печалиться? У меня сын растёт, свои ученики, надо радоваться за людей, тогда и у тебя всё хорошо будет», — приводит слова Евгения Плющенко ТАСС.
Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:
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