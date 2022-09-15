Эра четверного акселя открыта. Кто-то из наших фигуристов повторит успех Малинина?

Первый четверной аксель наконец-то исполнен, и произошло это куда раньше, чем ожидали признанные специалисты. Ещё в прошлом сезоне Алексей Мишин не верил, что кто-то в обозримом будущем справится с этой задачей. Но это свершилось, а автором исторического достижения оказался 17-летний американец с русскими корнями Илья Малинин. Он осуществил давнюю мечту легендарного Юдзуру Ханю, который уже несколько лет тренирует квад-аксель и даже после завершения любительской карьеры обещал продолжить попытки.

Опередил Малинин и бывшего российского фигуриста Артура Дмитриева, который в прошлом сезоне выступал за США и не раз заходил на четверной аксель на соревнованиях. А также Михаила Коляду, который не исключал, что тоже попробует прыгнуть сложнейший элемент.

А как рада за Илью, должно быть, Русская ракета Александра Трусова! Саша как никто понимает, что такое быть первопроходцем в истории и раздвигать границы возможного.

Самый сложный прыжок

Четверной аксель — не то же самое, что остальные четверные прыжки, которые одиночники регулярно демонстрируют на соревнованиях. В отличие от лутца, флипа, риттбергера, сальхова и тулупа, аксель исполняют с переднего хода, и при приземлении получается дополнительная половина оборота. Поэтому в так называемом квакселе нужно прокрутиться в воздухе не четыре раза, а целых четыре с половиной. Сделать это намного сложнее, тем более риск травмироваться крайне велик.

Это наглядно подтверждали страшные падения японца Юдзуру Ханю на тренировках, который, выиграв две Олимпиады, черпал мотивацию из мечты покорить четверной аксель. На соревнованиях он впервые пошёл на него в произвольной программе чемпионата Японии – 2022 и сумел приземлить, но из-за большого недокрута судьи понизили прыжок до тройного.

На Олимпиаде в Пекине Юдзуру снова включил квад-аксель в контент произвольной, но допустил падение. Зато на этот раз прыжок наконец-то засчитали четверным, что очень порадовало спортсмена.

«Сегодня мне было сложно на льду. Если бы я отказался от четверного акселя, то мог бы сделать более дорогой каскад, но попытка четверного акселя стала моей гордостью. Она позволяет мне чувствовать себя более полноценным. Вот почему я пошёл на него», — рассказывал Ханю Sport24.

В июле Юдзуру объявил о завершении любительской карьеры, но заверил, что продолжит изучать кваксель. Он надеется добиться чистого исполнения и зафиксировать его на видео, а может быть, показать на одном из ледовых шоу.

Юдзуру Хуаню Фото: Harry How/Getty Images

Немного жаль, что Юдзуру точно не войдёт в историю как первый, кому покорился квад-аксель, но именно его пример вдохновил Илью Малинина и помог поверить, что выполнить этот элемент реально.

«У меня была идея попробовать исполнить его уже какое-то время. В марте-апреле я действительно стал работать над техникой и пытаться улучшить её. [Юдзуру Ханю] определённо вдохновил меня попробовать», — цитирует Малинина The Washington Post.

«При моей жизни четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто»

Хотя четверной аксель долгое время прочно ассоциируется с именем Юдзуру Ханю, до него сделать этот прыжок пытался и бывший российский фигурист Артур Дмитриев-младший, недавно приостановивший карьеру. В олимпийском сезоне Артур катался за США, но засветиться с квакселем успел, представляя Россию. Дебютная попытка состоялась на финале Кубка России в 2018 году, но на фоне событий Олимпиады в Пхёнчхане осталась незамеченной. В сезоне-2018/2019 спортсмен совершил ещё две попытки квад-акселя, а перейдя под флаг США, исполнил его на национальном чемпионате. К сожалению, во всех случаях он терпел неудачу: добиться чистого приземления не получалось, а остальная часть программы неизбежно разваливалась.

Артур Дмитриев Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Неудивительно, что признанный во всём мире специалист по прыжкам Алексей Мишин не верил, что кто-то укротит четверной аксель на его веку. Пытаться, ошибаться — пожалуйста. Но чистого и хорошего прыжка в четыре с половиной оборота, по мнению Мишина, добиться ни у кого не выйдет. Нужны другие физические качества, техника, конструкция коньков. Неверие не мешало профессору консультировать в этом деле Ханю, но он и не скрывал, что рецепта успеха не знает.

«Сейчас я консультирую одного выдающегося фигуриста, который хочет сделать прыжок в 4,5 оборота. И сразу хочу поставить точки над «i». При современном уровне развития физических качеств человека, при моей жизни четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто. Чтобы перейти на этот качественно новый уровень, нужно взять конькобежные коньки, освободить пятку, чтобы они хлюпали, и тогда мировые рекорды взлетят в небеса. Вместо того чтобы прыгать в высоту ножницами или «перекидным», надо прыгать флосбери флоп. Нужна новая идея, новая методика — какова она, я не знаю», — говорил Мишин на пресс-конференции перед чемпионатом России – 2020.

Малинин разрушил прогноз профессора и исполнил четверной аксель на турнире U.S. Classic чисто и очень хорошо. Конечно, найти к чему придраться, всегда можно, но, кажется, даже Алексей Мишин должен быть доволен. Мало того, что Илья справился с квакселем, он и всю произвольную выкатал. А ведь, помимо акселя, он прыгал ещё четыре квада: сольные тулуп, лутц, сальхов и лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Очень мощный контент! Да, было одно падение на квад-лутце и мелкая помарка на каскаде с ним, но, честно, откатался Илья достойно.

Всем бы так кататься без четверного акселя и сложнейшего каскада во второй половине.

«Миша Коляда был близок к исполнению четверного акселя»

Возможно, теперь Илья Малинин подтолкнёт и других действующих фигуристов на изучение четверного акселя. Претенденты имеются, причём в России. Например, Михаил Коляда в прошлом сезоне тоже задумался о квакселе. Глядя на попытки Юдзуру Ханю, он захотел присоединиться к гонке за сложнейшим квадом. Скептицизма тренера Алексея Мишина в этом вопросе он не разделил.

«Отношусь к исполнению Ханю четверного акселя положительно. Круто, что он пробует что-то новое. Сам тоже, возможно, попробую», — делился Коляда.

Михаил Коляда Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

И действительно — после сложного олимпийского сезона Коляда очень плодотворно провёл сборы в Армении и едва не выполнил четверной аксель. Достижением воспитанника поделился сам профессор, хотя подробностей раскрывать не стал.

«Мы с большой эффективностью провели сборы. Лиза Туктамышева здесь установила четверной тулуп, а Миша Коляда был близок к исполнению четверного акселя», — рассказывал Мишин в интервью «Sputnik Армения».

Марк Кондратюк подумывал прыгнуть квад-аксель в конце прошлого сезона, но в итоге отказался от этой затеи в пользу премьеры четверного лутца на Кубке Первого канала. Однако это не значит, что позже Марк не пойдёт на четверной аксель: от молодого дерзкого спортсмена можно ожидать сюрприза в любой момент.

А ну-ка, девушки!

Из девушек четыре с половиной оборота уже пыталась скрутить на удочке Елизавета Туктамышева. На этот эксперимент она решилась вместе с Евгением Семененко на сборах, но выглядело это больше как упражнение для улучшения трикселя, чем реальное намерение исполнить новый элемент. Главный же двигатель прогресса в женском одиночном Александра Трусова сейчас сосредоточена на тройном акселе, который оказался для неё сложнее четверных прыжков. На Олимпиаде в Пекине Саша триумфально приземлила пять квадов в произвольной, но приручить триксель пока не успела, поэтому сомневается, что сможет добавить к нему ещё один оборот.

Александра Трусова Фото: Annice Lyn/Getty Images

«Я четверной аксель, к сожалению, думаю, не прыгну, потому что я даже тройной на соревнованиях пока не могу сделать. Для меня это сложный прыжок, и мне сложно его выполнить. Другие прыжки — может быть», — рассуждала Трусова в интервью каналу «Моховая, 9».

Однако Саша слишком строга к себе. На контрольных прокатах в прошлом году она упала с тройного акселя, потому что перекрутила его. Этери Тутберидзе, встречая её, пошутила: «Нам не надо четверной аксель — это тройной аксель».

Так что, кто знает, может, покорив триксель, Саша захочет в очередной раз войти в историю и стать первой девушкой, исполнившей четверной аксель? В конце концов, к роли первопроходца ей не привыкать.