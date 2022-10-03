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В ФФККР подтвердили, что Александра Трусова написала заявление о переходе к Соколовской

В ФФККР подтвердили, что Александра Трусова написала заявление о переходе к Соколовской
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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина подтвердила информацию о том, что серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном фигурном катании Александра Трусова подала заявление на переход из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Трусова написала заявление. Александра была сегодня в Федерации, принесла заявление, подписанное всеми сторонами о переходе к Светлане Соколовской», – сказала Ермолина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Трусова не в первый раз уходит от Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась, продолжив при этом выступать в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

В нашем фигурном катании образуется новый центр силы. Не зря Трусова ушла к Соколовской! В нашем фигурном катании образуется новый центр силы. Не зря Трусова ушла к Соколовской!
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