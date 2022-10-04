Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина отреагировала на второй уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе

Ирина Роднина отреагировала на второй уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской в ЦСКА.

Это уже второй случай, когда Трусова уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Александра ушла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.

«Ну какое же это громкое событие? Это нормальный процесс, когда тренер или спортсмен начинают работать с другими. У нас сейчас нет соревнований в этом сезоне. Уходить, приходить, менять общество и программу – нормальный процесс. Это просто одна из спортсменок решила показать свой каприз.

Она показывает свой каприз уже не первый раз. А задача любого спортсмена, особенно на Олимпиаде, – уметь себя держать в рамках, соревноваться по правилам, требованиям и регламентам, которые есть. То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое её событие, и я имею в виду не катание, конечно», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

В нашем фигурном катании образуется новый центр силы. Не зря Трусова ушла к Соколовской! В нашем фигурном катании образуется новый центр силы. Не зря Трусова ушла к Соколовской!

Реакция Евгении Медведевой на гол Фёдора Смолова:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022