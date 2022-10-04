Ирина Роднина отреагировала на второй уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской в ЦСКА.
Это уже второй случай, когда Трусова уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Александра ушла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.
«Ну какое же это громкое событие? Это нормальный процесс, когда тренер или спортсмен начинают работать с другими. У нас сейчас нет соревнований в этом сезоне. Уходить, приходить, менять общество и программу – нормальный процесс. Это просто одна из спортсменок решила показать свой каприз.
Она показывает свой каприз уже не первый раз. А задача любого спортсмена, особенно на Олимпиаде, – уметь себя держать в рамках, соревноваться по правилам, требованиям и регламентам, которые есть. То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое её событие, и я имею в виду не катание, конечно», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
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