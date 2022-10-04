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Тренерам запретили вести переговоры о смене спортивного гражданства фигуристами

Тренерам запретили вести переговоры о смене спортивного гражданства фигуристами
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В новом Кодексе этики, который был принят Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) в конце сентября, тренерам запретили вести переговоры о смене спортивного гражданства своих подопечных и объяснили, как следует поступить в случае получения подобного предложения от спортивных клубов и национальных федераций других стран.

«Тренер не имеет права вести переговоры с представителями спортивных клубов и национальных федераций других стран о переходе спортсменов и смене спортивного гражданства. В случае обращения к тренеру представителей спортивных клубов и национальных федераций других стран о переходах спортсменов тренер обязан сообщить об этом в аппарат ФФККР», — говорится в Кодексе этики, опубликованном на сайте ФФККР.

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