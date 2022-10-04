Российским фигуристам объяснили, как общаться со СМИ и вести соцсети

В новом Кодексе этики, который был принят Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) в конце сентября, сформулированы принципы профессиональной этики спортсменов. В них спортсменам даны некоторые рекомендации по общению со СМИ и ведению соцсетей.
«Спортсмены призваны избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других информационных сообществах или ресурсах;
– не подвергать сомнению действия судейской бригады, их честность, непредвзятость, а также итоги результатов соревнований;
– избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации самого Спортсмена или его соперников, а также авторитету ФФККР;
– сохранять самообладание в случае проигрыша, с достоинством отдавая должное победе и мастерству соперника;
– воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации, в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФККР;
– не отвечать на гипотетические вопросы («что, если…?» и т.п.);
– не обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии обсуждения;
– помнить, что любая информация, опубликованная в личных социальных сетях, может быть использована в средствах массовой информации как мнение спортсмена, его заявление, позиция организации, которую он представляет, и проч.», — говорится в Кодексе этики, опубликованном на сайте ФФККР.
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