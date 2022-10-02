За рубежом желают фигуристке удачи в продолжении карьеры и вместе с тем предрекают скорый крах империи Этери.

«Саша прошла ад с этой ведьмой». Иностранцы в восторге из-за ухода Трусовой от Тутберидзе

Вечером 1 октября весь мир фигурного катания оказался шокирован новостью об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка, которая уже выступила на контрольных прокатах (только в короткой программе), представляя «Хрустальный», продолжит карьеру в ЦСКА у Светланы Соколовской.

Несмотря на то что трансфер Трусовой — тема, давно муссируемая в профессиональном сообществе (о ней заговорили, когда Саша ярко выразила недовольство своими результатами на Олимпиаде и частично переложила ответственность на тренерский штаб), он всё равно стал полной неожиданностью как для российских болельщиков, так и для иностранных.

Вот только пока у нас в стране большинство фанатов в первые часы после объявления решения фигуристки пытались как-то переварить полученную информацию, за рубежом устроили настоящий праздник. Иностранцы оказались в восторге от ухода Трусовой от Тутберидзе — по их мнению, самого токсичного тренера современности.

И если Саша в свой адрес услышала массу тёплых слов, то Этери достались одни лишь упрёки и насмешки. За рубежом ждут не дождутся краха империи Тутберидзе.

«Саша во второй раз вырвалась из когтей Этери»

«Саша отправила Этери в ад дважды. Ну что за легенда?!» — счастливо воскликнул @evilrock105.

Комментарий болельщика

«Ох, Саша во второй раз вырвалась из когтей Этери. Надеюсь, в этот раз она будет придерживаться своего решения», — поддержал его @lewstad.

Комментарий болельщика

«Рада, что она покинула эту токсичную тренировочную среду. Вероятно, она хотела оставить их ещё после Олимпиады. Я всё ещё вздрагиваю от истории о том, как Этери практически насильно вытащила её с арены после цветочной церемонии. Я беспокоилась, что её сдерживает контракт», — высказала своё мнение @LyraMusica.

Комментарий болельщика

«Трусова ушла от Этери, и я надеюсь, что это окончательно, но нужно готовиться к ужасам, которые Этери обрушит на Сашу», — предупредил @jaelunner.

Комментарий болельщика

«Я так рад, что Трусова уходит от Тутберидзе, но мне страшно из-за того, что будет. Уверен, Саша прошла ад с этой ведьмой», — сказал @sixquadhanyu.

Комментарий болельщика

Что же касается новой наставницы Саши, то пока авансы Светлане Соколовской никто не раздаёт — вера поклонников не так сильна. Многие полагают, что уровень тренера Марка Кондратюка недостоин Трусовой:

«Саша, я рада, что ты ушла от Этери, но, пожалуйста, найди тренера получше», — отметила @bngchanie.

Комментарий болельщика

«В ЦСКА нет хороших тренеров, но её хотя бы не будут винить за то, что она заботится о себе. Я действительно хочу, чтобы Этери горела в аду», — запротестовал @IovepIayIist.

Комментарий болельщика

Психологическое здоровье фигуристки, очевидно, небезразлично иностранным фанатам, а Тутберидзе для них — источник подобных проблем.

«Плевать, что люди думают о её новом тренере и её навыках. У Саши есть реальный шанс продлить карьеру, и мы должны быть невероятно этому рады. Тот факт, что она отказалась от методов Этери, означает, что у неё есть представление, как заботиться о себе», — подвела итог @maoasadas3a.

Комментарий болельщика

«Это конец группы Тутберидзе. Камила, Аня, бегите!»

Конечно, нашлось место и для конспирологической теории — мол, Трусова покинула «Хрустальный» из-за разгорающегося допингового скандала с участием Камилы Валиевой, в котором так или иначе задействована и Тутберидзе:

«Учитывая то, что происходит с Камилой и Этери, считаю, что Саша соскочила, потому что запахло жареным», — поделилась @zhenyamml.

Комментарий болельщика

«РУСАДА, похоже, действительно собирается наказать тех, кто причастен к ситуации с допингом, нам нужно беспокоиться о том, что Саша потеряет свой Этери-бонус. Думаю, что это начало падения команды Тутберидзе», — неутешительный вывод сделал @sashenkatru.

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«Я надеюсь, что это знак того, что Этери отправится в тюрьму», — безапелляционно заявила @KostOlympics.

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Уход Русской ракеты спровоцировал разговоры о крахе империи Тутберидзе — в женском одиночном катании ждут смены лидера:

«Итак, теперь, когда от Этери практически ничего не осталось, настала очередь Хамады», — понадеялся @angel20720071.

Комментарий болельщика

«Я знаю, что Этери сейчас плачет», — решил пошутить @trusovbot.

Комментарий болельщика

«Это конец группы Тутберидзе, — с явным удовольствием заключил @evilrock105 и призвал других топовых спортсменок «Хрустального» — Камилу Валиеву и Анну Щербакову — поступить так же, как Трусова: — Камила, Аня, откройте глаза и бегите от Этери!»

Комментарий болельщика