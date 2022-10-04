Семененко: активно тренирую все четверные, в программу — в зависимости от стабильности
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Фигурист сборной России Евгений Семененко рассказал о работе над четверными прыжками.
В сезоне-2021/2022 петербуржец исполнял только тулуп и сальхов (сольно и в каскаде). Однако постановщик новой произвольной программы Семененко под композицию Good Boy Gone Bad Илья Авербух рассказал, что фигурист планирует исполнять четыре четверных. На контрольных прокатах в сентябре Евгений из-за травмы показал облегчённый контент.
«Всё будет зависеть от восстановления. В идеальном мире — шесть (смеётся). Всё от состояния зависит. Активно тренирую все четверные, но в программу будем вставлять в зависимости от стабильности на тренировках. В Куршевеле ещё до травмы я катал произвольную программу с четверным риттбергером», — приводит слова Семененко Sport24.
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