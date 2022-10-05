Алина Загитова показала видео в эффектном красном платье с открытой спиной

Олимпийская чемпионка – 2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в своём телеграм-канале.

20-летняя Загитова позирует в эффектном вечернем платье красного цвета с открытой спиной. Распущенные волосы девушки уложены локонами, на ногах у спортсменки кроссовки.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании. В декабре 2019 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. С тех пор Алина не участвовала в соревнованиях — она учится на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу, пробует себя в роли ведущей и корреспондента на телевидении. В новом сезоне Загитова уже третий раз будет ведущей шоу «Ледниковый период».