Алина Загитова показала видео в эффектном красном платье с открытой спиной

Олимпийская чемпионка – 2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в своём телеграм-канале.
20-летняя Загитова позирует в эффектном вечернем платье красного цвета с открытой спиной. Распущенные волосы девушки уложены локонами, на ногах у спортсменки кроссовки.
Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании. В декабре 2019 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. С тех пор Алина не участвовала в соревнованиях — она учится на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу, пробует себя в роли ведущей и корреспондента на телевидении. В новом сезоне Загитова уже третий раз будет ведущей шоу «Ледниковый период».
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