20-летняя Елизавета Нугуманова похвасталась дорогой машиной. Фото

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка похвасталась, что приобрела автомобиль «Мерседес».

«Даже не знаю, как подписать этот пост. Но, хочу сказать, мечты сбываются. Теперь по дорогам на любимом «Мерседесе», — подписала она соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

«Поздравляю тебя, очень красивая машина. И ты потрясающе выглядишь», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Поздравля-я-яю! Желаю зелёных светофоров и пустых дорог. Пусть малышка тебя только радует!» — добавил другой подписчик.

Ранее Елизавета Нугуманова назвала свои актуальные рост и вес.

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