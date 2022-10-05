Анна Щербакова станет ведущей «Ледникового периода» вместе с Алиной Загитовой

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова станет ведущей нового сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с деталями съёмок. Ранее сообщалось, что ведущей будет олимпийская чемпионка 2018 года в том же виде Алина Загитова.
Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, после того как стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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