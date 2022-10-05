Как не потерять деньги на Валиевой и Трусовой? Всё о покупке билетов на фигурное катание

Москва, Казань, Сочи, Самара и Пермь – в этих городах уже совсем скоро состоятся этапы Гран-при России по фигурному катанию, а затем присоединятся Санкт-Петербург (чемпионат России по прыжкам) и Красноярск (чемпионат России). Также в 2023 году Москва примет Кубок Первого канала и открытый турнир по шоу-программам, а в Сочи состоится финал Гран-при.

Топ-фигуристов распределили по этапам, так что вы наверняка уже на низком старте. Но сейчас стоит быть начеку, ведь очень легко повестись на обманку и не попасть на сами турниры.

В последнее время появилась уйма сайтов, на которых якобы можно приобрести билеты на соревнования, но верить им никак нельзя – с вероятностью в 99% можно потерять деньги, причём немаленькие.

«Чемпионат» объясняет, как купить билеты на этапы Гран-при России по фигурному катанию и не попасть в лапы мошенников – читайте этот текст внимательно, чтобы не потратиться зря.

Расписание сезона Фото: «Чемпионат»

Первое и главное правило: следите за официальным сайтом Федерации фигурного катания России

В первую очередь всегда стоит следить за обновлениями на сайте организатора мероприятия. В нашем случае это Федерация фигурного катания на коньках России (fsrussia.ru).

На официальном сайте федерации есть баннер на главной странице, который ведёт к покупке билетов на этапы Гран-при. Билеты на серию этапов реализует билетный оператор – портал Kassir.ru.

На момент написания этого материала официальная продажа билетов открылась только на первый этап Гран-при в Москве (21-23 октября) – турнир «Золотой конёк Москвы». Заветные билеты уже можно купить в билетном разделе «Чемпионата»: наш сайт – официальный партнёр оператора Kassir.ru.

Если вам уже попадались продажи билетов на другие этапы до официального объявления на сайте федерации – это обманка. Раньше, чем там и на сайте официального партнёра, билеты в продаже никак не появятся.

Как отличить официальный сайт от мошеннического?

Есть несколько пунктов, по которым можно отличить мошеннический сайт по продаже билетов от настоящего.

Прокрутите страницу с продажей билетов до самого конца. Если в самом низу главной страницы есть надпись «консьерж-сервис» или «не является официальным сервисом по продаже билетов» – нажимайте на крестик, покупать билеты на таком сайте нельзя.

Если внизу всё же есть надпись «официальный сайт», но нет никаких юридических данных о компании – смело покидайте этот портал.

Схема зала на таких сайтах чаще всего имитируется и не открывается полностью, на ней нельзя выбрать конкретное место, которое затем оплачивается.

Если на сайте предлагают работу по заявке или предзаказу – мол, «напишите, сколько вам нужно, и мы организуем» – это снова мошенники, которые вытягивают из вас деньги.

Иногда на таких сайтах есть ссылки на продажу билетов на мероприятия, которые уже прошли, или на мероприятия, на которые билеты в принципе не продаются. Например, если вы увидели на сайте с билетами на Гран-при продажу ещё и на мемориал Панина-Коломенкина (со свободным входом) – покидайте этот сайт, это мошенники.

Бывает такое, что ссылку на ложную продажу билетов кидают в чат с болельщиками – и такую ссылку сопровождают эмоциональным сообщением «Смотрите, почти всё уже раскупили!» или чем-то в этом духе. В таком случае нужно отключить эмоции и взглянуть на содержимое сайта – он вполне может оказаться мошенническим, и в таком порыве можно случайно потерять деньги.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: «Чемпионат»

Только покупка на официальном ресурсе может гарантировать вам попадание на турнир. Даже если вы берёте билет с рук, например, у кого-то из фанатов, кто не сможет пойти, стоит соблюдать меры предосторожности. Такая покупка не даёт гарантии, что вы попадёте на мероприятие.

Почему покупка билетов с рук опасна?

Никто не может гарантировать вам, что человек не передумает и не пойдёт на мероприятие по этому же электронному билету. На арену он может попасть раньше вас, и штрихкод на билете при входе уже не сработает: получится, что деньги вы уже отдали, а на выступления фигуристов посмотреть не сможете.

Помните, что осторожность и внимательность помогут вам не слить деньги впустую, а также действительно увидеть вживую выступления ваших любимых фигуристов.