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«Вас ждёт классный дуэт». Никита Кацалапов подтвердил участие в «Ледниковом периоде»

«Вас ждёт классный дуэт». Никита Кацалапов подтвердил участие в «Ледниковом периоде»
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов подтвердил участие в новом сезоне телепроекта Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Кацалапов показал видео тренировок, из которого ясно, что Никита будет выступать в команде своего тренера Александра Жулина.

«Наконец-то могу рассказать вам классную новость! Этой осенью буду участвовать в новом сезоне «Ледникового периода». Уже готовим для вас новые, интересные номера, которые совсем скоро вы сможете увидеть на Первом! А ещё вас ждёт классный дуэт, так что следите за новостями», — написал Кацалапов.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

2 октября Кацалапов женился на своей многолетней партнёрше по танцевальному дуэту Виктории Синициной. Именно свадьба ранее была названа причиной, по которой пара пропускает первую половину сезона.

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