Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Прекрасный эксперимент». Навка — о дебюте Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

«Прекрасный эксперимент». Навка — о дебюте Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»
Комментарии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютирует в роли ведущей нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

В течение двух последних сезонов ведущей «Ледникового периода» была победительница Игр-2018 Алина Загитова в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным. С нового сезона к ним присоединится Щербакова.

«Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется, это хороший опыт, новая ступенька в её жизни. Уверена, что она справится с этой ролью. Они будут вместе в паре с Алиной Загитовой, поэтому приятно всегда смотреть на молодых, красивых, юных, талантливых и таких уже известных девушек и наблюдать, как они взрослеют, совершенствуют себя в новых профессиях, учатся чему-то новому», — приводит слова Навки «РБК Спорт».

В середине августа Анна была прооперирована в связи с травмой колена. Она пропустила контрольные прокаты сборной России 24–25 сентября и не заявлена на этапы Гран-при России, которые начнутся в октябре.

Новость по теме
Илья Авербух прокомментировал то, что Анна Щербакова станет ведущей «Ледникового периода»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022