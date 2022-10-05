«Прекрасный эксперимент». Навка — о дебюте Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютирует в роли ведущей нового сезона телепроекта «Ледниковый период».



В течение двух последних сезонов ведущей «Ледникового периода» была победительница Игр-2018 Алина Загитова в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным. С нового сезона к ним присоединится Щербакова.

«Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется, это хороший опыт, новая ступенька в её жизни. Уверена, что она справится с этой ролью. Они будут вместе в паре с Алиной Загитовой, поэтому приятно всегда смотреть на молодых, красивых, юных, талантливых и таких уже известных девушек и наблюдать, как они взрослеют, совершенствуют себя в новых профессиях, учатся чему-то новому», — приводит слова Навки «РБК Спорт».



В середине августа Анна была прооперирована в связи с травмой колена. Она пропустила контрольные прокаты сборной России 24–25 сентября и не заявлена на этапы Гран-при России, которые начнутся в октябре.