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«Булочка с начинкой из сладкой фасоли». Китайский фан-клуб — о необычном прозвище Трусовой

«Булочка с начинкой из сладкой фасоли». Китайский фан-клуб — о необычном прозвище Трусовой
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Роза, представительница китайского фан-клуба серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой, рассказала о необычном прозвище спортсменки.

«Правда ли, что Сашу в Китае знают по никнейму? Вы имели в виду «莎莎» (рус. «сальса»)? Это произносится почти как «Саша». Также у неё есть никнейм «莎皇» – «Саша – императрица», поскольку слово, обозначающее русских императоров, в китайском языке произносится почти как её имя.

Также мы называли её «Душабао», когда она была маленькой. «Душабао» – это китайская сладость, булочка с начинкой из сладкой фасоли», — сказала Роза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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