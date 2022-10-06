Ирина Роднина заподозрила Анну Щербакову в завершении карьеры
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина заподозрила, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова решила завершить карьеру. Ранее стало известно, что 18-летняя Щербакова станет одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период».
«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне. Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырёхлетие», — приводит слова Ирины Родниной Sport24.
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