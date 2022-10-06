Медведева объяснила, почему в их с Милохиным номере звучит та же песня, что у Семененко
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева объяснила, почему их с блогером Даней Милохиным первый номер в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» поставлен под ту же музыку, что и произвольная программа Евгения Семененко.
Программу Good boy gone bad под композицию южнокорейского бой-бэнда TXT для Семененко поставил продюсер телешоу Илья Авербух.
«Эту музыку Илья Авербух предложил. Мы просто поставили программу под одну песню, потом она по правам нам не прошла, и мы переложили её на другую музыку, как раз на эту. Да, её Илья предложил, и Евгению Семененко тоже ставил Илья под эту музыку, поэтому, наверное, не сюрприз, что похоже по нарезке и хореографии», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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