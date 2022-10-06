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Ягудин рассказал, чем отличается новый сезон «Ледникового периода»

Ягудин рассказал, чем отличается новый сезон «Ледникового периода»
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, чем отличается новый сезон «Ледникового периода».

«Этот сезон отличается тем, что, как говорится, уже такие профики. Здесь и наши любимые спортсмены, которые принимали участие в каждых сезонах, плюс три новичка – люди не последние в любительском спорте, но они с нами, видно, что они кайфуют, ну, и плюс, как говорится, наши вторые половинки. Это не прошлое проекта, это реальное настоящее, более крутое, более профессионально приготовленное», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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