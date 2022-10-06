Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева за явным преимуществом выиграла короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Елизавета чисто исполнила коронный тройной аксель и тройной флип, а в каскаде лутц – тулуп второй прыжок получился только двойным. После проката Туктамышевой на табло высветилась оценка 83,76 балла. Однако в итоговом протоколе из-за дедакшена оказалось на один балл меньше.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева («Звёздный лёд», Санкт-Петербург) – 82,76.
2. Ксения Гущина (СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург) – 69,70.
3. Дарья Садкова (Республика Марий Эл/Москва, «Хрустальный») – 69,05.
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