Виктория Синицина рассказала о дебюте в шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о дебюте в телепроекте «Ледниковый период».

Синицина катается в паре с двукратным призёром Олимпийских игр конькобежцем Иваном Скобревым. Многолетний партнёр Виктории Никита Кацалапов выступает в дуэте с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Любопытно, что продюсер шоу Илья Авербух поручил тренировать свою супругу наставнику Синициной и Кацалапова Александру Жулину, а сам занимается подготовкой жены Никиты.

«Это очень сложно, волнительно, и я думаю, что всё равно для начала это хороший старт.



Соперничаем ли с Кацалаповым, будучи в разных командах? На самом деле нет, я очень рада за себя и Никиту, но каждый сейчас в разных парах, и, конечно, стараемся победить», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.