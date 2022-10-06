«Стараемся не торопить события». Анна Щербакова — о восстановлении после операции

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая дебютировала в роли ведущей на съёмках нового сезона телепроекта «Ледниковый период», рассказала, что не форсирует своё восстановление после операции на колене.
Операцию Щербаковой сделали в августе в Германии, пока фигуристке нельзя нагружать левую ногу.
«Сейчас восстановление проходит в плановом режиме, пока мне нельзя давать нагрузки на левую ногу. Но на тренировки хожу и в плавном режиме, пока даже как оздоровительная группа, занимаюсь. Вспоминаю двойные прыжочки, всего по чуть-чуть, стараемся не торопить события, чтобы лечение не оказалось зря», — приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».
Щербакова пропустила контрольные прокаты и не заявлена на этапы российского Гран-при. На вопрос о постановке новых программ 18-летняя фигуристка отрицательно покачала головой.
- 6 октября 2022
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