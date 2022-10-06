Шанаева и Дрозд выиграли мемориал Панина-Коломенкина в танцах на льду

На мемориале Николая Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, определились обладатели золотых медалей в танцах на льду. Безоговорочную победу одержали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Серебряные призёры Елизавета Пасечник и Максим Некрасов уступили им более 25 баллов.

Шанаева и Дрозд тренируются в группе Александра Жулина. Вместе они выступают первый сезон. Ранее Шанаева каталась с Дэвидом Нарижным, а Дрозд — с Аллой Лободой и Анжеликой Абашкиной.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Танцы на льду

1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва, «Легенда») – 195,99.

2. Елизавета Пасечник / Максим Некрасов (Московская область, УОР № 1) – 169,08.

3. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин (Кировская область, «Дымка») – 139,52.