Шанаева и Дрозд выиграли мемориал Панина-Коломенкина в танцах на льду

На мемориале Николая Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, определились обладатели золотых медалей в танцах на льду. Безоговорочную победу одержали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Серебряные призёры Елизавета Пасечник и Максим Некрасов уступили им более 25 баллов.
Шанаева и Дрозд тренируются в группе Александра Жулина. Вместе они выступают первый сезон. Ранее Шанаева каталась с Дэвидом Нарижным, а Дрозд — с Аллой Лободой и Анжеликой Абашкиной.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Танцы на льду
1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва, «Легенда») – 195,99.
2. Елизавета Пасечник / Максим Некрасов (Московская область, УОР № 1) – 169,08.
3. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин (Кировская область, «Дымка») – 139,52.
- 6 октября 2022
-
23:50
-
23:27
-
22:54
-
22:50
-
21:10
-
20:49
-
20:26
-
20:11
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
19:41
-
19:32
-
19:30
-
19:20
-
19:05
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:55
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:11