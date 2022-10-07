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Михаил Коляда выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина

Михаил Коляда выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина
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Российский фигурист Михаил Коляда показал лучший результат в короткой программе на турнире под названием «Мемориал Панина-Коломенкина». Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Результат Михаила Коляды — 106,32 балла.

Второй результат показал Дмитрий Алиев. Замкнул тройку Глеб Лутфуллин.

Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Короткая программа (первая десятка)
1. Михаил Коляда — 106,32 балла.
2. Дмитрий Алиев — 103,38.
3. Глеб Лутфуллин — 98,41.
4. Андрей Мозалёв — 85,92.
5. Макар Игнатов — 84,56.
6. Григорий Фёдоров — 79,06.
7. Владислав Катичев — 76,45.
8. Семён Соловьёв — 74,83.
9. Даниил Самсонов — 73,30.
10. Роман Атояр — 70,08.

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