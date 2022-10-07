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Михаил Коляда прокомментировал принятие Кодекса этики ФФККР

Михаил Коляда прокомментировал принятие Кодекса этики ФФККР
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Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Михаил Коляда рассказал, что думает о Кодексе этики Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«К Кодексу этики отношусь позитивно. Я поддерживаю всё, что там написано, конкретный пункт не могу выделить. Думаю, всё равно будут дополнять, дорабатывать. Кодекс нужен, потому что пришло время. Раньше что-то было не так? Это вопрос не ко мне», — передаёт слова Михаила Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в новом Кодексе этики, принятом ФФККР, названы дисциплинарные меры, которые могут быть применены к нарушителям положений документа.

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