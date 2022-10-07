«Говорили, что это очень опасно». Даниил Самсонов — об операции на колене

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о травме колена, из-за которой он не выступал год и восемь месяцев.
«Я не думал о том, чтобы закончить, потому что я люблю фигурное катание, мне нравится находиться на льду, выступать перед зрителями. Из-за этого я не решился заканчивать карьеру. Понятно, что сложная травма была и многие, возможно, не справились бы с этим. Но я сразу решил, что не могу закончить просто так. Я ещё не до конца себя показал и я уверен, что смогу много.
Какие прогнозы давали врачи? Все врачи, даже в Германии врач мне говорил, что в таком возрасте [16 лет] ещё открыта зона роста и туда оперативное вмешательство очень опасно делать, потому что можно задеть зону роста и больше не будешь никогда расти, одна нога будет длиннее другой. Мне все говорили, что это очень опасно и лучше не рисковать, а подождать, пока она не пройдёт.
Но я нашёл врача в Москве, который сказал, что надо было оперировать сразу, как только начало болеть, и я бы уже давно катался. Мы ему доверились, хорошие были отзывы о нём, и он спокойно сделал мне операцию, за что я ему невероятно благодарен. Он, можно сказать, перезапустил мое фигурное катание», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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