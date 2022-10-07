«Я была в шоке». Алина Загитова рассказала, как её преследовал наркоман, когда ей было 16

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о преследовании со стороны одного из фанатов. По словам Загитовой, это было четыре года назад, когда ей было 16 лет.

«Ко мне приехал какой-то мужчина из Казани на большой тонированной машине. Он встречал меня около дома. Мне было лет 16. Я была в шоке.

Он ехал за мной, я на тот момент была без машины, пешком ходила на тренировки, мне минут пять всего лишь идти. И он вот так ходил за мной.

В какой-то момент бабушка пошла со мной. Он ехал так медленно, как мы шли, и такой: «Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится». Оказалось, что он разведён, не платит алименты и наркоман ещё к тому же. Я не знаю, как он вёл машину, но…» — рассказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

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