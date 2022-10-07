Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни. Спортсменка намекнула, что её сердце, возможно, уже не свободно.

«Это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила… Но я думаю, что это как-то само придёт. Возможно…

Занято ли сейчас моё сердце? Возможно (улыбается)», — сказала Алина в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Напомним, 20-летняя Алина Загитова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней в этом качестве работают олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова. Вчера, 6 октября, состоялись съёмки первого эпизода шоу.

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