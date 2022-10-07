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«Она где-то на что-то отвлекалась». Александра Степанова раскритиковала Евгению Медведеву

«Она где-то на что-то отвлекалась». Александра Степанова раскритиковала Евгению Медведеву
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Двукратная чемпионка России, многократный призёр чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова объяснила, за что снизила оценку паре Евгении Медведевой и Дани Милохина во время съёмок второго дня проекта «Ледниковый период».

Во втором выпуске шоу Медведева и Милохин выступали под композицию Perfect Duet в исполнении Ed Sheeran & Beyonce, изображая при этом влюблённых выпускников. Пара продемонстрировала несколько сложных поддержек, удивила зрителей параллельным вращением, а Милохин сольно показал кораблик.

«Я вижу взгляд Жени на меня, но… Хочу извиниться, но мне показалось… По технике вопросов нет абсолютно, но хотелось видеть Женю немножечко в программе. Она где-то на что-то отвлекалась. У меня была мысль в голове. Женя, прости меня, пожалуйста!» — приводит слова Степановой «Газета.Ru».

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